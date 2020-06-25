Москва, , 18:32 — REGNUM Российская телеведущая, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что она неудачно упала, сломала себе нос и получила сотрясение мозга. Соответствующее сообщение она опубликовала сегодня, 25 июня, на своей странице в социальной сети Instagram.

«У меня перелом носа, сотрясение, и надо подлечиться», — написала Собчак.

Она уточнила, что неудачно упала, а также отметила, что ее уже прооперировали.

Собчак поблагодарила врачей, а также мужа и свою мать за поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собчак объявила, что намерена подать в суд на издание Business Insider, обвинившее ее в расизме за слова о «глупых и ленивых» темнокожих. Собчак заявила, что никогда таких слов не говорила и вообще считает, что люди не делятся на «белых и черных, кавказцев и азиатов». Но Собчак уверена, что «люди делятся на умных и глупых».