Липецк, , 18:29 — REGNUM В Липецкой области подтверждена ещё одна смерть пациента с подтверждённым COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Скончалась 67-летняя женщина, лаборант ГУЗ «Хлевенская районная больница». У нее была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, и тяжелая сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности женщина скончалась.

Всего в области по состоянию на 25 июня скончались 14 пациентов с COVID-19.

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