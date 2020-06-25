Москва, , 18:30 — REGNUM В мобильном приложении «Московский транспорт» появилась новая функция, позволяющая сообщать о некорректно работающих кондиционерах в общественном транспорте. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба «Мосгортранса».

Если кондиционер в автобусе, трамвае, электробусе или троллейбусе работает некорректно, и температура воздуха слишком высокая или слишком низкая, пассажир сможет сообщить об этом с помощью обратной связи в приложении «Московский транспорт». Для сообщений на данную тему в разделе «Общение» во вкладке «Интересное» разместили иконку «Кондиционеры».

"Важно указать все подробности: вид наземного транспорта, бортовой номер транспортного средства, дату и время. Специалисты проверят информацию и примут необходимые меры», — пояснили в Мосгортрансе.

Сообщить о некорректной работе кондиционера также можно, обратившись на горячую линию, Единый транспортный портал или написав в Twitter «Мосгортрансу».