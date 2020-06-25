Нарьян-Мар, , 18:21 — REGNUM В преддверии голосования по поправкам к конституции РФ жители Нарьян-Мара стали находить в своих почтовых ящиках купоны, обещающие призы каждому, кто посетит избирательный участок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жителям НАО, проголосовавшим по поправкам к Конституции РФ, обещают памятные призы © ИА REGNUM

Для получения приза жителю округа необходимо выполнить три условия: ответить на три вопроса о Конституции РФ, проголосовать по поправкам и сдать заполненный купон на своем участке. Каждому участнику викторины ее организаторы обещают памятный подарок. А победителям, судя по иллюстрации, размещенной на купоне, достанется что-то из бытовой техники.

Рассылкой купонов заинтересовались в местном отделении КПРФ. Запрос прокурору НАО с просьбой дать правовую оценку действиям организаторов викторины уже отправлен.