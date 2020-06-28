Деревня Лая, , 10:21 — REGNUM Северная глубинка России известно мало, хотя там есть своя история, а жителям — есть, что рассказать. Об этом из таких мест, деревне под названием Лая, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Сани в тайболе. Архангельская губерния. Фото начала XX века

Лая стоит на берегу одноименной реки, по которой летом сплавляют лес, а зимой тоже используют как дорогу, но уже санную. Когда крестьяне из Лаи и еще одной деревни, Ластолы, основали совместное предприятие, они назвали его просто — «Санная артель».

Как рассказывает северодвинский краевед Федор Соснин, до войны возле деревни Лакомки была запань — заградительное сооружение, где собирался сплав древесины, и леса собиралось в ней очень много. В холодном 1941-м, уже во время войны, власти указали сделать все возможное для сохранения замерзшего в запани леса. Так как все мужчины были мобилизованы, выполняли это задание женщины — запань укрепляли всю зиму, забивая в дно реки сваи, вязали стальные стропы, зарывали в землю якоря, вытаскивали бревна на берег… Весной 1942-го погода было неустойчивой, межевалась от оттепелей к морозам, и ледоход на реке был очень неспешным, лед замерзал на подходе к запани. Вот и получилось, что при суровой зиме лес удалось спасти.

Читайте подробнее рассказ об истории этих мест в статье Владимира Станулевича «А есть у вас сани с перламутровыми украшениями? Будем искать!».