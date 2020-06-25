Москва, , 18:12 — REGNUM В столице состоялось открытие Московского международного онкологического центра. Об этом 25 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что несколько лет назад инвестору были переданы устаревшие здания ГКБ №63, а сейчас город получил «одну из лучших в Европе клиник в области онкологии».

Новая клиника появилась в рамках заключенного в 2013 году концессионного соглашения между мэрией Москвы и АО «Европейский медицинский центр».