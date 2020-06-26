Париж, , 23:17 — REGNUM В последние дни на общем фоне выделилась Франция, массово не пожелавшая вписываться в тренд «антирасистского покаяния», охватившего Западный мир. Как французы оценили творящиеся под предлогом «антирасизма» безобразия, рассказывает автор ИА REGNUM Елена Кондратьева-Сальгеро.

Полицейские Франции бросают наручники на мостовую Цитата из видео на euronews.com

Французская полиция не пожелала пасть на колени перед бредовыми идеями, охватившими США и их подражателей. Вместо этого сами французские полицейские вышли на улицы и бросили на мостовую наручники в знак требования уважения к своей работе. Интересно, что по результатам социологических опросов, этот жест поддержали около 42% опрошенных французов.

Мало того, еще 47% ответили «да» на вопрос: «Думаете ли вы, что расизм в отношении белых реально существует в Европе?». Правда, многие в шутку или всерьез комментируют, что 47% это результат политкорректной поправки опроса. А на самом деле возмущенных «антирасистскими» выкрутасами французов гораздо больше.

Читайте подробности в статье Елены Кондратьевой-Сальгеро «А вас посчитали? О любопытной расовой статистике во Франции».