Берн, , 17:57 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии достигло 31 428, сообщили 25 июня в минздраве страны.

За сутки показатель увеличился на 52. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 по-прежнему составляет 1958.

В настоящее время в Швейцарии продолжают лечение 470 пациентов с COVID-19. Страна находится на 40-м месте в мире по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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