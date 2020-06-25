Воронеж, , 17:56 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены у 1185 медицинских работников в Воронежской области, большинство медиков уже выздоровели.

При этом страховые выплаты в связи с заражением при исполнении служебных обязанностей в размере 68,8 тыс. рублей получили только 50 человек. По данным gorcom36.ru, в остальных более чем 1,1 тыс. было признано, что медработник заразился «в быту», либо обстоятельства заражения устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 июня известно об одном случае смерти медработника от COVID-19 в Воронежской области — это санитарка больницы № 3.

Добавим также, что ранее стало известно о заражении 14 сотрудников областной офтальмологической больницы, однако, по заявлению чиновников, о вспышке речи не идёт — заражение произошло не одномоментно и в быту.