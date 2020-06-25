Мурманск, , 17:53 — REGNUM С 25 июня в нескольких муниципальных образований Мурманской области сняли ограничения на въезд и выезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Ограничения по перемещению, установленные из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сняты в Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, в Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.