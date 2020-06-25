Рязань, 25 июня 2020, 17:43 — REGNUM Для голосования по поправкам к Конституции РФ 25 июня на избирательный участок приехал губернатор Рязанской области Николай Любимов. На своей странице в социальной сети он отметил, что голосование проходит безопасно: на входе организована бесконтактная термометрия, всем выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Глава региона уточнил, что приехал на участок в обеденный перерыв с супругой и старшей дочерью.
В Рязанской области для голосования открылись 1015 избирательных участков.