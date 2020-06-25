Рязань, , 17:43 — REGNUM Для голосования по поправкам к Конституции РФ 25 июня на избирательный участок приехал губернатор Рязанской области Николай Любимов. На своей странице в социальной сети он отметил, что голосование проходит безопасно: на входе организована бесконтактная термометрия, всем выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Глава региона уточнил, что приехал на участок в обеденный перерыв с супругой и старшей дочерью.

«Думаю, что сейчас это необходимо для нашей страны, для людей, потому что поправки касаются разных, в основном, социальных, исторических сторон, будущего. Всей семьёй мы проголосовали за эти поправки и, надеюсь, что рязанцы тоже сделают свой выбор, грамотно, разумно и правильно», — сказал губернатор.

В Рязанской области для голосования открылись 1015 избирательных участков.