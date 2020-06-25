Екатеринбург, , 17:52 — REGNUM Прокуратура Свердловской области обнаружила, что ООО «Татлинъ» нарушало права арендатора ООО «Униформс», являющегося юрлицом клуба «Дом печати». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

«Униформс» предложило проверить своего арендодателя — ООО «Татлинъ», выселявшего «Дом печати» из здания на проспекте Ленина, 49. Арендатором заявлялось «о непредоставлении мер поддержки, гарантированных государством».

Обнаружилось, что «Татлинъ» не заключил с «Униформс» допсоглашение об отсрочке арендных платежей и не предлагало уменьшить их. Прокуратура внесла представление гендиректору «Татлина» с требованием устранить нарушения законодательства. Кроме того, ведомство проинформировало Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры по УрФО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале создали сайт в поддержку «Дома печати».

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