Екатеринбург, , 17:28 — REGNUM Обыск в квартире застреленного силовиками жителя Екатеринбурга был незаконным. Такое решение принял Кировский районный суд города, пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, следователь отдела полиции постановила провести обыск в квартире. При этом за три часа до этого ею якобы были изъяты рулоны обоев, будто бы украденные убитым, а также складной нож. Однако адвокат родителей погибшего отмечал в суде, что предъявить документ было некому. Мужчина был мёртв, а его родители находились в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Т. был убит в своей квартире во время штурма силовиками. Сотрудники правоохранительных органов хотели задержать его за кражу из магазина рулонов обоев.