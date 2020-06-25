Архангельск, , 17:25 — REGNUM Власти Архангельска подготовили к Дню города онлайн-программу. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, 28 июня все желающие смогут узнать об истории города, поучаствовать в викторинах, побывать на концертах не выходя из дома.

Библиотеки Архангельска в связи с 436-летием города в своем официальном аккаунте будут транслировать видеопрезентации по истории, культуре и достопримечательностям города на Северной Двине. Также северяне смогут послушать чтение произведений Степана Писахова и Бориса Шергина.

Кроме того, горожан приглашают прослушать онлайн-лекцию кандидата исторических наук Алексея Едовина «Археология города Архангельска» и посетить виртуальную экскурсию «Заповедная Чумбаровка».

В сети также состоится трансляция онлайн-концерта «Город на Северной Двине» и викторина «Имена писателей на карте Архангельска».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске из-за роста распространения коронавирусной инфекции введен масочный режим. За минувшие сутки в городе выявили 49 новых носителей опасной инфекции.