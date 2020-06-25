Казань, , 17:29 — REGNUM В Татарии для производства кукол, говорящих на татарском языке, глава региона Рустам Минниханов выделил грант в размере 6,7 млн рублей. Детские сады уже получили кукол, которых зовут Гумер и Гульбика. Игрушки сделаны из экологически чистых материалов, сообщает об этом республиканский центр развития традиционной культуры.

Уже 1992 детских сада Татарии получили этих кукол в национальных костюмах. Всего изготовят почти четыре тысячи таких игрушек, которые разработали местные дизайнеры. Куклы произносят несколько фраз на татарском языке и одеты в национальный костюм. Игрушки изготовили на фабрике в Кировской области. Вскоре они появятся и в магазинах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, весной 2019 года министерство образования и науки Татарии объявило тендер на приобретение кукол для государственных дошкольных учреждений региона, говорящих на татарском языке.

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