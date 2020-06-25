Калининград, , 17:21 — REGNUM Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил памятный знак командующего, грамоту и букет цветов мичману Ксении Кальчинской, которая на параде Победы в Калининграде потеряла туфельку, но промаршировала в парадном расчете и не сбила строй. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил журналистам представитель Балтийского флота Роман Мартов.

Напомним, что накануне, 24 июня, в Калининграде, как и в других городах России, состоялся парад Победы. Мичман Кальчинская служит фельдшером в командном пункте одной из частей ПВО и получает дополнительное образование. Она, как и другие девушки, служащие на флоте, маршировала в парадном строю на параде Победы в Калининграде.

Однако в какой-то момент она потеряла свою правую туфлю. Мичман не растерялась, не подала виду и продолжила маршировать, не сбивая строй. Сама Кальчинская потом рассказывала, что подумала, что этот момент никто не заметит. Однако этот момент попал в трансляции федеральных каналов и на него обратили внимание.

Сам командующий Балтийским флотом адмирал Носатов потребовал разыскать мичмана Кальчинскую и пообещал наградить.

«Командующий Балтийским флотом вручил девушке памятный знак командующего, грамоту и цветы перед строем мичманов и офицеров», — сообщил Мартов.

Также он добавил, что туфлю девушки после парада нашли и вернули ей.