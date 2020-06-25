Севастополь, , 17:11 — REGNUM В Севастополе на избирательных участках, где проходит голосование по поправкам к Конституции РФ, соблюдены все меры безопасности для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом 25 июня журналистам заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев.

«В наших комиссиях работают очень профессионально. На входе организована термометрия, выдача масок и одноразовых перчаток. Я хотел паспорт отдать, мне сказали — нет, покажите на расстоянии. Всё максимально безопасно», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции страны проходит с 25 июня по 1 июля. В Севастополе открылось 180 избирательных участков.

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