Севастополь, 25 июня 2020, 17:11 — REGNUM В Севастополе на избирательных участках, где проходит голосование по поправкам к Конституции РФ, соблюдены все меры безопасности для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом 25 июня журналистам заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции страны проходит с 25 июня по 1 июля. В Севастополе открылось 180 избирательных участков.
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