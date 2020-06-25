Челябинск, , 17:08 — REGNUM В Челябинске на карантин закрыт железнодорожный детский сад. Причиной стал коронавирус, выявленный у одного из его сотрудников, пишут СМИ.

Работа учреждения была приостановлена 23 июня. Информацию журналистам подтвердили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. По данным издания «Первый областной», детсад работал с соблюдением необходимых мер профилактики. В том числе было организовано измерение температуры у сотрудников и детей. Также соблюдался режим ношения масок.

Известно, что заразившийся гражданин не работал с детьми.