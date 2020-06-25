Старый Оскол, Белгородская область, 25 июня 2020, 17:09 — REGNUM Нарушения санитарно-эпидемиологических правил и миграционных требований выявила Старооскольская городская прокуратура Белгородской области. В ведомстве 25 июня предоставили результаты проверки соблюдения прав жильцов общежития, закрытого на карантин по коронавирусу в мае 2020 года.
В отчёте указано, что для работы на птицефабрике в апреле в Старый Оскол приехали 14 иностранцев и пять граждан РФ. Их заселили в общежитие к другим работникам предприятия. Через несколько дней у двух сотрудников появились признаки ОРВИ, после чего всех жильцов обследовали на коронавирус, больных и носителей госпитализировали.
Собственник общежития также получил представление за то, что вовремя не уведомил Роспотребнадзор о прибывших новых сотрудниках, не обеспечил двухнедельный карантин и в срок не поставил иностранцев на миграционный учёт.
По факту нарушений санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое заболевание людей, органами внутренних дел проводится проверка.
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