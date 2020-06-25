Иваново, , 17:07 — REGNUM Небольшое снижение заболеваемости внебольничной пневмонией фиксируется в Ивановской области, сообщил 25 июня на брифинге глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

Так, за последнюю неделю уровень заболеваемости снизился на 1,5%: на данный момент зарегистрировано 1648 пациентов с пневмонией, ежедневно много пациентов выписываются с выздоровлением.

«По этим показателям у нас тренд на снижение, и если он будет продолжаться, это будет значить, что ситуация улучшается. Но здесь всё зависит от нас самих, от каждого жителя региона, поэтому всех призываю серьёзно относиться к действующим ограничениям и вообще к ситуации, чтобы эти маленькие победы принесли долговременный результат в перспективе», — сказал Фокин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 25 июня в Ивановской области официально зарегистрированы 4330 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 2643 пациента, 39 пациентов скончались. Из общего числа заразившихся 1288 случаев были выявлены при тестировании больных с пневмонией.