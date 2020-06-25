Тирана, , 18:36 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 25 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 344 образцов в стране было выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 33 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 2114 случаев заражения коронавирусом. Лечение проходят 894 пациента с COVID-19. Многие среди новых зараженных были инфицированы на рабочем месте. В настоящий момент на стационарном лечении находятся 76 пациентов, среди них 14 проходят интенсивную терапию и двое подключены к аппаратам ИВЛ.

1250 человек уже излечились. 47 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Несмотря на рост числа выздоравливающих, число активных случаев заражения в Албании продолжает увеличиваться.

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