Ростов-на-Дону, , 16:59 — REGNUM Глава города Ростова-на-Дону — председатель муниципального парламента Зинаида Неярохина приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в первый день открытия избирательных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 25 июня.

Зинаида Неярохина посетила избирательный участок, расположенный в физико-математическом лицее № 33. Все санитарные требования на участке соблюдены. Также участнице голосования измерили температуру, выдали средства индивидуальной защиты.

Особенно важной Неярохина назвала возможность оказать помощь в распределении 500 млн рублей, выделенных из регионального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. Голосование проходит в рамках губернаторского проекта «Народный совет».

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