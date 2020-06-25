Ростов-на-Дону, , 16:52 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) специалисты встретили 91 пассажира вывозного рейса из Еревана. Из них 25 человек — жители Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 25 июня.

Кроме жителей Дона на борту международного рейса находились 51 житель Кубани и Адыгеи, двое крымчан, четверо воронежцев, три жителя Волгограда и ещё трое — Ставрополя. В обсерватор направлены три человека.

ИА REGNUM напоминает, что для жителей российских регионов, прибывающих в Ростов-на-Дону, организована доставка к месту проживания. В течение двух недель они должны соблюдать режим самоизоляции.