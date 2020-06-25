Севастополь, 25 июня 2020, 16:57 — REGNUM И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом ИА REGNUM 25 июня сообщили в правительстве города-героя.
Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции страны проходит с 25 июня по 1 июля. В городе-герое работает 180 избирательных участков.
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