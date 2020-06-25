Архангельск, , 16:49 — REGNUM Система здравоохранения Архангельской области испытывает нехватку медицинских кадров на фоне роста распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в Архангельской области коронавирусом заразились почти 500 медиков. По словам министра, ситуацию усугубляет начавшийся период отпусков.

«Уже почти два месяца врачи работают в достаточно напряженной обстановке, начинается период отпусков. Поэтому дефицит кадров объективен и маловосполним», — заявил министр.

В Первой горбольнице Архангельска коронавирусом заразились 76 человек, из них 65 — медработники.

«Люди выходят на карантин, это как минимум две недели. Заболевшие лечатся амбулаторно и в стационарах. Персонал мы, к сожалению, теряем, но стараемся мобилизовать все силы — переносим отпуска, люди относятся к этому с пониманием», — рассказал главврач учреждения Сергей Красильников.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявлено 115 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 49 из них — в областном центре.