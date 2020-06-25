Архангельск, 25 июня 2020, 16:49 — REGNUM Система здравоохранения Архангельской области испытывает нехватку медицинских кадров на фоне роста распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в Архангельской области коронавирусом заразились почти 500 медиков. По словам министра, ситуацию усугубляет начавшийся период отпусков.
В Первой горбольнице Архангельска коронавирусом заразились 76 человек, из них 65 — медработники.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявлено 115 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 49 из них — в областном центре.