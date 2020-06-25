Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Крупные города Ленинградской области Тосно и Всеволожск стали лидерами по суточному росту числа выявленных инфицированных коронавирусом в регионе. Об этом 25 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

По официальным данным, за прошедшие сутки в Ленинградской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В большинстве населенных пунктов, где было зарегистрировано заболевание, число заразившихся не превышает одного-двух человек.

Однако резкий рост отмечен в нескольких крупных городах региона, таких как Тосно (+8), Всеволожск (+7) и Тихвин (+4).

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По данным на 25 июня, всего в Ленобласти выявлено 4170 случаев заражения за всё время пандемии. Вылечилось 4105 человек, скончались 27 человек.

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