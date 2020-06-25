Сан-Франциско, США, , 16:40 — REGNUM В сети появилась запись геймплея из предстоящей игры Cris Tales. Её опубликовали на YouTube-канале издания IGN 24 июня.

В небольшом ролике разработчики показали основные игровые особенности своего проекта: перемещение по красочному миру, общение с различными персонажами и бои в пошаговом режиме. Релиз игры ожидается 17 ноября 2020 года.

В Cris Tales геймерам предстоит взять на себя управление отважной девушкой Крисбелл, которая хочет «переписать будущее» родного мира. Для этого ей придётся заручиться поддержкой друзей и сразиться с могущественной Императрицей Времени.

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