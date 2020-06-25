Москва, , 16:44 — REGNUM Прощание с балетмейстером-репетитором академического Большого театра, народным артистом СССР Николаев Фадеечевым пройдет в Москве 26 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

В церемонии прощания, которая пройдет в Атриуме театра, смогут принять участие только родственники артиста и сотрудники Большого театра. Это связано с эпидемиологической обстановкой в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, балетмейстер скончался 23 июня от сердечной недостаточности.

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