Казань, , 17:04 — REGNUM Жителям Татарии в офисах многофункциональных центров (МФЦ) доступны три новые услуги. Информация об этом появилась на интернет-портале «Мои документы».

Теперь сотрудники МФЦ примут заявления на выдачу удостоверения многодетной семьи в РТ или его дубликат, на присвоение звания «Ветеран труда» и выдачу удостоверения, на оказание госпомощи за счет средств бюджета РТ. Для этого необходимо подать заявление в офис МФЦ по месту прописки.

За помощью вправе обратиться малоимущие и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Поводом может быть тяжелое заболевание, требующее оплаты лечения, не входящее в программу госгарантий; пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, причинившее ущерб; другие ситуации, нарушающие жизнедеятельность человека. Кроме жителей региона помощь окажут и гражданам Украины, вынужденным покинуть свою страну.

Во время рассмотрения заявления будут учитывать сведения о доходах за последние три месяца. Срок предоставления услуги не более 10 рабочих дней, при дополнительной проверке — не более 30 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, офисы МФЦ Татарии с 5 июня принимают заявления по выбору участка для голосования о внесении изменений в Конституцию РФ, запланированного на 1 июля.

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