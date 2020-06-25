Загреб, , 16:41 — REGNUM В связи с ростом числа выявляемых случаев заражения коронавирусом в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Сербии Хорватия ввела специальный режим въезда из этих стран.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, после въезда на территорию Хорватии из этих трех стран путешественники будут обязаны две недели пробыть в изоляции. Данное правило не относится к лицам, пересекающим территорию Северной Македонии транзитом.

Северная Македония откроет границы для посетителей 26 июня. 1 июля будет восстановлено авиасообщение.

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