Вена, , 16:26 — REGNUM Число активных игроков SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated превысило 15 тыс. человек уже в первый час после релиза. Об этом 25 июня сообщает портал PCGamesN.

Речь идёт только о сервисе Steam. Помимо него, игра вышла на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Epic Games Store, Microsoft Store и т.д.).

Напомним, Rehydrated — это улучшенная версия игры SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Релиз оригинального проекта состоялся в 2003 году.

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