Москва, , 16:24 — REGNUM Средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 80 годам, сообщил 25 июня мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил возрастающую нагрузку на сеть медучреждений из-за увеличения числа онкологических заболеваний.

«Онкология — это болезнь века. Люди живут дольше, соответственно, процент больных с каждым годом увеличивается и увеличивается. В Москве мы приближаемся к средней ожидаемой продолжительности жизни — 80 лет», — цитирует Собянина ТАСС.

По словам столичного мэра, такие изменения приводят к увеличению нагрузки на медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, признаком деструктивных идущих в организме человека процессов, а также неправильной работы внутренних органов может являться специфический запах выделяемого организмом пота, заявила врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

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