Москва, , 16:25 — REGNUM Во время самоизоляции граждане чаще всего жаловались на доступность медицинской помощи. Об этом 25 июня рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом на обеспечение лекарствами жалоб поступало не много. Это позволяет заключить, что российская система обеспечения населения препаратами выдержала своего рода проверку на прочность.

«Если говорить по обращениям граждан, которые были в этот период, то нужно отметить, что если говорить по доступности лекарств, то большого всплеска жалоб и обращений мы не наблюдали. Это отрадно и говорит о том, что система обеспечения лекарствами выдержала все вызовы. Были обращения на горячую линию относительно обеспечения средствами защиты, но сейчас этих обращений практически нет. Мы можем констатировать рост обращений по доступности медицинской помощи», — заявила Самойлова.

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