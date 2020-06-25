Тайбэй, 25 июня 2020, 16:20 — REGNUM Тайваньский пенсионер Чен Сан-юань играет в Pokemon GO, используя одновременно 64 смартфона. Об этом 24 июня сообщило издание Kotaku.
Все смартфоны подключены к велосипеду пенсионера. Издание отмечает, что таким образом он ловит редких покемонов, но при этом почти никогда не участвует в сражениях и рейдах (битвы с особенно-могущественными покемонами).
Напомним, Чен Сан-юань прославился в сети в 2018 году. Тогда необычного пенсионера впервые заметили с 11 смартфонами, на каждом из которых была запущена игра Pokemon GO.
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