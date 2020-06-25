Иерусалим, , 16:19 — REGNUM Запрет для иностранных граждан заезжать на территорию Израиля продлён до 1 августа, пишет 25 июня Ynet.

Границы государства могут пересекать только граждане Израиля и люди, постоянно проживающие на его территории. Это ограничение, вызванное эпидемиологической ситуацией, распространяется и на транзитные рейсы.

Исключение составляют люди, которые получили в израильском управлении по делам населения и иммиграции специальное разрешение для въезда в страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль закрыл свои границы для иностранцев с момента объявления пандемии коронавируса — с середины марта.

В настоящее время количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 22 139, летальных исходов 308, излечившихся — 15 961. Летальность составляет 1,39%.

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