Бишкек, , 16:16 — REGNUM Штаб по борьбе с коронавирусом в ближайшее время рассмотрит вопрос о возможном возобновлении режима чрезвычайного положения в столице и некоторых регионах Киргизии. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, режим ЧП могут возобновить из-за того, что городах Бишкеке и Оше, а также в Чуйской и Ошской областях резко возросло количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Сегодня на заседании республиканского штаба будет рассмотрен вопрос о повторном введении режима чрезвычайного положения и принято решение с учетом всех факторов», — пообещал представитель минздрава.

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