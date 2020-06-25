Трапани, , 16:14 — REGNUM Прокуратура итальянского Трапани согласовала арест имущества 40-летнего местного жителя, обвиняемого в организации перевозок нелегальных мигрантов.

Наложен арест на принадлежащую ему квартиру, два земельных участка и автомобиль, а также счета двух компаний, общая стоимость арестованного имущества — около 1,5 млн евро.

По данным правоохранителей, преступная группировка, созданная гражданами Италии и Туниса, «поставляла» в страну не только мигрантов, но и контрабандную табачную продукцию.