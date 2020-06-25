Архангельск, , 16:13 — REGNUM В Архангельской области за сутки список зараженных коронавирусом официально вырос на 115 человек. Общее число носителей опасной инфекции с начала эпидемии увеличилось до 5107. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Основной прирост заболеваемости обеспечивает Архангельск и Северодвинск. Здесь за сутки выявлено 49 и 48 случаев заражения SARS-CoV-2 соответственно. Семь новых пациентов выявлены в Новодвинске, пять — в Няндомском районе, по два — в Приморском и Мезенском, по одному — в Устьянском и Каргопольском районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от COVID-19 скончались 14 пациентов. По данным федерального штаба, опасная инфекция в регионе была обнаружена у 33 скончавшихся.