Москва, , 16:12 — REGNUM Памятник в честь поэта Андрея Дементьева установят на Кунцевском кладбище Москвы. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба «Дома поэзии Андрея Дементьева».

Над созданием памятника работал Зураб Церетели. Отмечается, что Церетели и Дементьева связывают многие годы дружбы.

Памятник сделан в виде большого бронзового сборника стихотворений, на страницах которого написано «Все будет также после нас — и слава Богу». Сборник лежит на стопке книг, выступающих в качестве символа творчества поэта. Материал постамента — балтийский камень.

Андрей Дементьев, автор более 50 поэтических сборников и текстов, скончался в Москве 26 июня 2018 года на 90-м году жизни.