Москва, , 16:14 — REGNUM Спустя полгода можно будет оценить возможность дистанционной продажи рецептурных лекарств. Об этом 25 июня сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас продавать рецептурные препараты через интернет запрещено, отметила она.

«На сегодняшний день мы говорим о продаже препаратов нерецептурного профиля. Если организация готова дистанционно продавать рецептурные препараты, это должно насторожить пациента», — сказала Самойлова.

В то же время в будущем дистанционная продажа таких лекарств может стать возможным. Однако случится это в лучшем случае через шесть месяцев, после того, как можно будет сделать выводы из практики онлайн-торговли безрецептурных препаратов.

«Через полгода мы готовы вернуться к обсуждению и анализу», — сказала Самойлова.

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