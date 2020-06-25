Москва, 25 июня 2020, 16:14 — REGNUM Спустя полгода можно будет оценить возможность дистанционной продажи рецептурных лекарств. Об этом 25 июня сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас продавать рецептурные препараты через интернет запрещено, отметила она.
«На сегодняшний день мы говорим о продаже препаратов нерецептурного профиля. Если организация готова дистанционно продавать рецептурные препараты, это должно насторожить пациента», — сказала Самойлова.
В то же время в будущем дистанционная продажа таких лекарств может стать возможным. Однако случится это в лучшем случае через шесть месяцев, после того, как можно будет сделать выводы из практики онлайн-торговли безрецептурных препаратов.
«Через полгода мы готовы вернуться к обсуждению и анализу», — сказала Самойлова.
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