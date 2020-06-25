Неаполь, Италия, , 16:08 — REGNUM Представители итальянского популистского «Движения 5 звезд» в четверг, 25 июня, повторили свое предложение легализовать марихуану.

При этом популисты, входящие в состав правящей коалиции, апеллируют не к «правам и свободам», а к экономическим выгодам — что, по их мнению, должно возыметь эффект в нынешней ситуации (из-за кризиса ВВП Италии в 2020 году, по мнению аналитиков, снизится на 10−15%).

Один из лидеров движения, Алекссандро Ди Баттиста, на своей странице в Facebook написал, что легализация рынка марихуаны позволит создать в Италии 350 тысяч рабочих мест, а также приведет к увеличению ВВП в диапазоне от 1,2% до 2,34%.

Читайте также: Популисты Италии просят премьер-министра страны легализовать марихуану