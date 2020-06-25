Москва, , 16:06 — REGNUM По состоянию на 25 июня 70 аптечных организации получили разрешения на дистанционную продажу лекарств. Об этом 25 июня сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом заявки 74 аптечных сетей на получение разрешения по дистанционной торговле препаратами были отклонены. Основанием стало их несоответствие обязательным требованиям.

«Есть правила получения разрешения, главное — это соответствие сайта. Поэтому Росздравнадзор не просто выдаёт разрешения, мы сверяем требования. Но работа начата, реально есть продажи по дистанционной торговле», — сказала Самойлова.

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