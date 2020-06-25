Стокгольм, , 16:00 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 21 человека. Такие данные 25 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 25 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 230 человек. Их число увеличилось на 21 человека за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 63 890 человека. За сутки было выявлено 1 556 новых случаев заражения.

По состоянию на 25 июня 2 401 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.