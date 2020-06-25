Москва, , 16:05 — REGNUM Запросы на получения разрешения дистанционной продажи лекарств поступает от аптечных сетей со всей страны. Об этом 25 июня сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самойлова заявила, что постановление правительства, регулирующее возможность дистанционной продажи лекарств было принято 16 мая. С тех пор в Росздравнадзор поступило 156 обращений от аптечных сетей для получения разрешения на эту деятельность.

«У нас есть заявления и от аптечных организаций Москвы, Московской области, но по большому счету все субъекта РФ заявляются на дистанционную торговлю», — сказала Самойлова.