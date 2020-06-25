Москва, 25 июня 2020, 15:57 — REGNUM Самым лучшим городом России и стран СНГ для велосипедистов, для поездок на велосипеде и велопутешествий туристов названа Москва, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».
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В пятерке популярных для поездок на велосипеде по городским маршрутам оказались Санкт-Петербург, Минск (Белоруссия), Казань и Екатеринбург.
Также в топ-10 лучших велосипедных городов России и СНГ для комфортных поездок вошли Калининград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.
Как сообщало ИА REGNUM, в топ-3 городов, по которым комфортно передвигаться пешком или на велосипеде, вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
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