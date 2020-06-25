Казань, , 16:04 — REGNUM В Татарии 2870 жителей с 26 июня начнут тестировать на иммунитет к коронавирусу, сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Республика стала одним из 22 пилотных регионов, где проведут исследования на популяционный иммунитет населения к новой коронавирусной инфекции. По словам представителя Роспотребнадзора, это исследование позволит изучить особенности эпидемического процесса на территории Татарии и сделать прогнозы.

В регионе уже провели подготовительную работу и отобрали лиц для тестирования. Для исследований отбор провели в семи возрастных группах: от 1 до 17 лет, 18−29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, 50−59 лет, 60−69 лет, 70 лет и старше. В каждой группе будет 410 человек.

Тесты сдадут здоровые люди вне зависимости, были ли они заражены коронавирусом или нет. Исключение только для людей, находящихся на лечении в стационарах с диагнозом COVID-19, а также люди из одного коллектива. Исследования проведут до 30 июня, результаты станут известны до 1 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 25 июня число носителей коронавируса достигло 4350 человек.

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