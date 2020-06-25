Минск, , 15:53 — REGNUM Общее число выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 437 и превысило 60 тысяч. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за истекшие 24 часа в республике от COVID-19 скончались пять пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 367.

При этом указывается, что на сегодняшний день в Белоруссии 41 448 пациентов вылечились от COVID-19 и что общее число проведенных с начала эпидемии тестов SARS-CoV-2 составляет 919 139.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране будет запущена масштабная вирусологическая тестовая кампания.