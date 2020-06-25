Уфа, , 16:03 — REGNUM Доследственная проверка по факту гибели ребенка организована в Башкирии. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия на воде случилась 23 июня на Шаранском водохранилище.

По предварительной информации, в этот день 10-летний мальчик гостил у своей бабушки и решил пойти со своим приятелем купаться. При этом дети не оповестили об этом взрослых.

Мальчик плавал на надувном круге в запрещенном месте. В какой-то момент не умеющий плавать ребенок перевернулся и стал тонуть. Он схватил своего друга, который сделал попытки его вытащить на берег, но не смог, т.к. у ребенка не хватило сил. К детям на помощь поспешили свидетели происшествия, которые находились на берегу. Но вытащить мальчика они не успели. Тело несовершеннолетнего из воды извлекли спасатели.

По данному факту следователи проводят проверку.

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