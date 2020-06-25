Москва, , 15:46 — REGNUM Для отдыха российских туристов в сезоне 2020 года могут открыть границы три страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Эксперты в сфере туризма считают, что ускорить открытие туристических коридоров с Россией могут Греция, Италия и Кипр.

По их мнению, в открытии границ ряда стран ЕС большую играет безвизовая Турция. Если Турция добьется возобновления авиасообщения с Россией с 15 июля, это ускорит процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции более 30 отелей уже открылись. Возобновить прием туристов планируется уже в июле.

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