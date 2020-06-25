Красноярск, , 15:41 — REGNUM После вмешательства прокуратуры медицинским работникам Красноярска выплатили стимулирующие надбавки в размере около 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 июня в прокуратуре Красноярского края.

Проверку соблюдения трудового законодательства в Красноярской краевой клинической больнице проводила прокуратура Советского района Красноярска.

Установлено, что учреждение здравоохранения при начислении и выплате стимулирующих сумм медработникам, борющимся с коронавирусом, удержало налог на доходы физических лиц. В результате 215 работников не получили выплат за особые условия труда в полном объёме.

Прокуратура района внесла представление в адрес главного врача краевой больницы. Права медработников были восстановлены, им доначислили и выплатили порядка 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 25 июня коронавирус выявлен у 8182 человек.

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